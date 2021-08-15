Телефонные мошенники за неделю обманули 88 приморцев, присвоив себе 12,9 миллионов рублей

За минувшую неделю 88 приморцев стали жертвами телефонных мошенников. Росно столько человек обратилось в полицию, чтобы попытаться вернуть свои деньги. Общая сумма ущерба составила 12,9 миллионов рублей.

Один из примеров такого мошенничества приводит пресс-служба УМВД России по Приморскому краю. В отделение полиции в Фокино обратилась 35-летняя уроженка Магаданской области. Она рассказала что ей позвонил мужчина и представился сотрудником банка. Первым, что он ей сообщил, что на ее имя кто-то оформил кредит. Чтобы сохранить свои деньги, необходимо выполнить простые действия. Вот только эти действия не имели ничего общего с безопасностью, а наоборот.

Женщина оформила несколько кредитов на сумму около 3,3 миллионов рублей, а затем по указке злоумышленника перевела их на счета, которые он ей продиктовал. Естественно, после того, как женщина лишилась своих денег, аферист перестал выходить на связь.