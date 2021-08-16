Во Владивостоке таксист избил пассажирку резиновой палкой, а та распылила перцовый баллончик в лицо

Конфликт попал на видео Фото: Социальные сети

Пятница 13, видимо, не просто фраза, а спусковой механизм для разных происшествий. В этот день даже обычная поездка в такси может обернуться конфликтом и заявлением в полицию. Как это и произошло на Ладыгина, 2в, когда жительница Владивостока попросила водителя остановиться возле питстопа, а затем подъехать к окошку выдачи заказов. До этого момента истории похожи, но потом начинаются разночтения: девушка говорит, что таксист начал угрожать; мужчина заявил обратное – это пассажирка стала сорить оскорблениями. «Комсомолка» собрала версии произошедшего.

ВМЕСТО ЕДЫ – РЕЗИНОВАЯ ПАЛКА

«Ноги есть, сама дойдешь» – такой фразой сопроводил таксист остановку возле питстопа. По версии пассажирки. Девушка решила проигнорировать дерзость и попросила все же сдать назад, к окошку. Только и эта просьба оказалась выполнена иначе – водитель начал проявлять агрессию. Когда пассажирка попросила довезти ее хотя бы до конечного адреса, то это стало спусковым механизмом, и мужчина окончательно взбесился.

– Я сказала, что выхожу из машины и не буду оплачивать данную поездку. Водитель стал препятствовать моему выходу из машины, тянуть руки назад и угрожать. Я распылила перцовый баллон ему в лицо и попыталась покинуть автомобиль, – рассказывает девушка.

Однако выйти из авто у нее не получилось – мужчина накинулся на девушку с резиновой дубинкой. Пришлось закрывать голову руками, а после всего и вовсе написать заявление в полицию. Сейчас пострадавшая просит откликнуться свидетелей.

ТАКТИКА «ИСПУГ»

Таксист тоже поделился своей версией событий. По его словам, он остановился на парковке, так как окошко питстопа было занято, извинился и попросил девушку подойти за заказом самостоятельно. Ответом стали оскорбления.

Дальше история становится похоже на то, что поведала девушка. Водитель попросил пассажирку выйти из салона, а та распылила перцовый баллончик в лицо. Вот только, по версии мужчины, не было никаких угроз и тянущихся назад рук.

– Я вышел с палкой и хотел просто ее напугать, чтобы она вышла с моей машины, – рассказывает дальше таксист. – Я не хотел ее бить, я хотел просто ударить по порогам машины, и случайно попал по девушке! Были свидетели данного конфликта.

Сразу после инцидента мужчина сам поехал в полицию и объяснил, как все было. А еще он публично, через социальные сети, признал свою вину и извинился за произошедшее.

В пресс-службе УМВД РФ по Владивостоку корреспонденту «КП» подтвердили, что девушка обратилась с заявлением в полицию. Наша редакция следит за развитием событий.

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