Жители Владивостока и Епархия не могут поделить территорию

Камень преткновение – холм с памятником. Фото: patrokl.info

В начале августа жители района бухты Тихая заметили плакат с объявлением о постройке храма на холме, на котором сейчас расположен обелиск морякам Сибирской флотилии. Идея понравилась не всем, ведь в прошлом году видовая площадка у памятника участвовала в голосовании по благоустройству, и люди голосовали за то, чтобы здесь появился сквер или парк. Хотя разговоры о постройке храма ведутся уже давно, а если точнее 20 лет. В 2019 году земля была передана Владивостокской епархии, и участок числится, как религиозный. В преддверии выборов местных политиков заинтересовала данная ситуация, и они пришли на собрание по вопросу постройки храма и выслушали жителей Тихой. На собрании так же присутствовали священнослужители.

- Парковая зона здесь не менее необходима, как и храм. Они могут соседствовать. Можно сделать хорошее дорожное покрытие, поставить урны и лавочки. Это может стать украшением Тихой, ведь здесь так не много общественных мест, - комментирует ситуацию руководитель Дирекции общественных пространств Салават Галиев.

На собрании были местные жители, политики, священнослужители. Фото: patrokl.info

На собрании было очень тяжело донести хоть какую-то информацию, потому что чаще всего такие мероприятия проходят на повышенных тонах, и эта встреча не стала исключением.

Сторонники храма выступили с предложением построить вместе с храмом сквер, противники же не хотели видеть церковных строений рядом со сквером. Священнослужители сказали местным жителям, что модель храма, которая была изначально на плакате, не соответствует планам. Новый же должен быть в разы меньше, «практически часовня». Сейчас специалисты проектируют строение.

Хоть на собрании и поднялся вопрос о том, чтобы совместить постройку сквера и парка, местным жителям непонятно, как это будет реализовано. Сквером, как считают присутствующие на собрании, должна заняться администрация Владивостока, а храмом – епархия. Так и не ясно есть ли средства на два проекта. Мэрия уже проводила конкурс на благоустройство территории, но она не попала в список победителей. Епархия, как упоминалось на плакате, собирает пожертвования на постройку храма и ведет его проектирование.

Плакат с информацией про строительство храма. Фото: patrokl.info

- Тут как минимум должен быть спортивный комплекс, парк или еще что-то, храм и так есть поблизости на Новожилова, - делится своим мнением житель Сахалинской.

В конце собрания ясности, что же появится на этом холме, так и не появилось. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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