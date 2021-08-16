Английский бульдог со скейтом прославился на весь Владивосток

Фото: @bullet_skateboard / @smitsmitty

С дороги, бульдог на скейте! Шестилетний Буллет (в переводе с английского Пуля) рассекает на скейтборде по Владивостоку. Хозяин собаки Сергей Шакшуев делится фотографиями и видеороликами с прогулок со своим питомцем в Инстаграм, у бульдога уже больше двух тысяч подписчиков, но хозяин Буллета не считает, что к ним с питомцем пришла популярность.

- Какая популярность? Всего две тысячи подписчиков, - отшучивается Сергей.

Хозяин четвероногого скейтбордиста мечтал об английском бульдоге с самого детства. В 2015 году пришло время воплотить свою мечту в жизнь, и Сергей купил собаку. Питомцу дали кличку Буллет. Мужчина говорит, что некоторые, когда слышат кличку собаки, вспоминают энергетический напиток, но на самом деле прозвище пса переводится с английского языка, как Пуля. Кличку английскому бульдогу дали в честь главного героя фильма «Пуля», в исполнении Микки Рурка.

Когда Буллету было полтора года, его хозяин принес домой скейт, на котором собирался кататься на нем сам. Но у бульдога на доску были свои планы. Сначала пес просто залезал на нее, затем грыз и в итоге начал кататься. Сначала собака держалась на скейте неуверенно, но кличка Пуля дала о себе знать, и в скором времени питомец рассекал на доске на своих четырех лапах.

Сергей говорит, что никогда не занимался дрессировкой своего питомца. Все, что умеет делать на скейте его пес, исключительно заслуги Буллета. Сейчас четвероногий скейтбордист набирает популярность в интернете, собаке уже шесть лет, но это не мешает ей с тем же азартом, что и раньше рассекать на доске.

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