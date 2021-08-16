В Приморский океанариум выстроились километровые очереди

В чем же причина такого столпотворения? Фото: Антон ПИКУС

Жители Владивостока жалуются – попасть в Приморский океанариум целый квест, на входе образуются целые километры очереди. «Комсомолка» обратилась в пресс-службу учреждения и узнала, в чем же причина такого столпотворения.

Как ответила представитель океанариума, эти длинные очереди – явление спонтанное, пиковое. Обычно вереницы людей образуются в три определенных момента: в 10 часов утра, когда открывается «ракушка», а потом в 11 и 15 – перед выступлением в дельфинарии. Люди приезжают за 10-20 минут до указанных часов, и тем самым создают затруднение на входе. Так было и до пандемии, ведь желающих посетить Приморский океанариум всегда много, говорит пресс-секретарь.

– Если бы гости приезжали в промежуточные часы, а не за 20 минут до начала выступления, то таких очередей не было бы, – сказали корреспонденту «КП».

Небольшое затруднение может возникать на входе по еще одной причине. Дело в том, что посетителей досматривает росгвардия, так как безопасность никто не отменял. Однако же работа идет в обычном режиме, поэтому главная причина, уверены в океанариуме, заключена именно в единовременной попытке всех и сразу попасть внутрь.

Кстати говоря, количество билетов сейчас ограничено, сейчас на экспозициях может находиться до 500 человек одновременно. Причина ясна, как день, – коронавирус. Но купить билеты все равно не проблема: все четыре кассы работают с 9:30, их можно приобрести онлайн (продажа открывается за неделю) или заехать заранее, например, вечером перед днем посещения.

Добавим, в аквастадионе (это то место, откуда можно наблюдать за выступлением морских млекопитающих) действует «шахматная» рассадка. Причина та же самая.

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