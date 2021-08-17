В Дальнегорске ремонтируют детскую поликлинику

На ремонт детской поликлиники выделено 25,5 миллионов рублей. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Заместитель председателя правительства – министр здравоохранения Приморского края Анастасия Худченко проверила ход ремонтных работ в детской поликлинике Дальнегорска.

В региональном министерстве здравоохранения рассказали, что ремонт детской поликлиники начали в апреле в рамках реализации федеральной программы модернизации первичного звена. На это выделено 25, 5 миллионов рублей. Отремонтировать эту поликлинику в первую очередь решили, потому что износ здания был уже около 80%. На стадии завершения уже находятся монтаж оконных сооружений, вентиляции, сетей электроснабжения, систем водоснабжения, отопления и ремонт крыши. Сейчас рабочие занимаются внутренней отделкой помещений и фасадными работами.

- В ежедневном режиме ход ремонта проверяют специалисты Дальнегорской горбольницы. Я вижу, что и у подрядчиков, и у специалистов больницы есть желание сделать из этого объекта не просто поликлинику, а современное медучреждение, комфортное для пребывания детей и родителей. Уже закуплена новая мебель и современное интерактивное игровое оборудование, – прокомментировала по итогам осмотра Анастасия Худченко.

Министр подчеркнула, что большое внимание уделяется не только качеству выполнения ремонта, но и соблюдению принципов «бережливой поликлиники». Важно, чтобы в медицинском учреждении были комфортные зоны ожидания, разделение потока пациентов и удобный график специалистов, разработанный так, чтобы очередей не возникало. Завершить ремонт планируют осенью. Сразу же после прохождения определенных экспертиз, детская поликлиника распахнет свои двери.

Большое внимание также уделяется поиску молодых специалистов.

- В Тихоокеанском государственном медицинском университете сейчас обучаются 18 «целевиков» на разных курсах, еще пять договоров мы заключили в этом году. Ведется плотная работа с медицинскими колледжами по привлечению фельдшеров и медицинских сестер для работы в Дальнегорской горбольнице, – рассказал главный врач больницы Роман Поляков.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко в июле отметил, что для привлечения специалистов в северные районы края будет разработан комплекс дополнительных мер поддержки. Так, специалистам первичного звена здравоохранения увеличат суммы стимулирующих выплат. Например, участковым терапевтам в Дальнегорске планируют доплачивать до 50 тысяч рублей в месяц помимо зарплаты. Также, увеличат компенсацию платы за ЖКХ и сумму «подъемных». Губернатор также поднял вопрос о создании медсестринского отделения на базе местного колледжа. План создания учреждения, которое будет готовить специалистов среднего звена для медицинских организаций севера края, сейчас прорабатывает министерство здравоохранения Приморья.

Напомним, что в рамках реализации пятилетней программы модернизации первичного звена в Приморье будут построены и отремонтированы медицинские учреждения, их оснастят новейшим медицинским оборудованием, а также закупят автотранспорт. Только на первые три года на эти цели из федерального бюджета выделены 4, 5 миллиарда рублей.

В этом году в регионе появятся восемь фельдшерско-акушерских пунктов и пять врачебных амбулаторий. Также будут капитально отремонтированы 33 объекта здравоохранения, а автопарки пополнят 343 санитарных автомобиля. Работы проводят в рамках реализации госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы.