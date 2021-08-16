Мужчина, которого сбил катер на Русском острове, оказался сотрудником МЧС

Анатолий Иванович всегда был готов ринуться на помощь Фото: Архив "КП"

Стало известно, что мужчина, которого 14 августа на Русском острове сбил катер, оказался сотрудником МЧС и бывшим военным, сообщает vl.ru. Эту информацию подтвердили в министерстве ГО ЧС Приморья.

Мужчину звали Анатолий Иванович Тригубов, ему было 65 лет. Действующий сотрудник МЧС находился в отпуске и выбрал Русский остров своим местом для отдыха.

— Он являлся капитаном катера. Анатолий был всегда готов ринуться на помощь. Он мог выйти в море в любое время суток. А на тот момент капитан взял отпуск он катался на своем катере и нырял, — рассказали в пресс-службе МЧС Приморья.

Очевидцы трагедии рассказывают, что управляющий катером, который сбил сотрудника МЧС, был в нетрезвом состоянии, и у него не было прав.

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