Все меньше и меньше приморцев, заболевших COVID-19, выздоравливают

Оперштаб предоставил данные на 17 августа Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Региональный оперативный штаб опубликовал новые данные по коронавирусной инфекции в Приморье. По состоянию на 17 августа официально заболели еще 250 человек. С начала пандемии выявлено 58 926 случаев заражения.

Вторые сутки подряд показатели по выздоровевшим крайне низкие. Если до этого ежедневно врачи выписывали больше 200 человек в день, то 16 августа эта цифра опустилась до 106, а сегодня, 17 августа, и вовсе с болезнью справились лишь 82 жителя края. Всего выздоровели 52 237 приморцев.

К сожалению, с болезнью не справились двое заболевших. Всего от коронавируса в Приморье скончались 988 человек.

В Приморском крае продолжается вакцинация населения. Всего привито 359 918 жителей региона.

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