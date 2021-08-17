Чиновникам могут разрешить рубить лес, чтобы избежать пожаров

Пока неизвестно, как именно будет выглядеть закон, позволяющий главам муниципалитетов проводить вырубку лесов в целях профилактики Фото: Иван МАКЕЕВ

Юрий Трутнев рассказал, какие изменения в законодательстве помогут избежать последствий чрезвычайных ситуаций, таких как лесные пожары, но за счёт вырубки леса.

– Были в Якутии несколько дней назад, ходили по пожарам и видели, что люди спасают населенные пункты, вырубая лес вокруг домов. А дальше интересная история: дело в том, что возможность вырубить деревья без порубочных билетов и кучи разрешений возникает только в чрезвычайной ситуации. Мы что, с этим должны действительно дожидаться, когда гореть начнем, и только тогда будем рубить лес возле населенных пунктов? Мне кажется это очень странной историей.

Поэтому мы будем добиваться, чтобы у глав муниципалитетов, пусть по согласованию с жителями и главами регионов, но будет право такую минерализованную полосу вокруг населенных пунктов создавать не тогда, когда огонь загорится, а заранее, в совершенно спокойном режиме, – предлагает решение Юрий Петрович.

Также он добавил, что помимо вырубки леса населенные пункты ждет и частичное облагораживание территорий.

– Мы еще с Алексеем Олеговичем (Чекунковым, министром по развитию Дальнего Востока и Арктики. – Прим. ред.) договорились, что дадим денег на создание мест общего пользования, спортивных площадок, дорожек, стадионов, почти полностью исключая возможность захода огня на территорию населенных пунктов.

Правда, пока неизвестно, как именно будет выглядеть закон, позволяющий главам муниципалитетов проводить вырубку лесов в целях профилактики, и какой объем леса будет разрешено вырубать. Оно и понятно, все же пока речь идет о возможных изменениях в законодательстве.