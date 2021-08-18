Только за первые четыре часа работы с объекта было вывезено 15 КамАЗов старого грунта. Фото: Анастасия Котлярова.

Во Владивостоке на Океанском проспекте начался комплексный ремонт дороги. Его площадь составит 2,2 тысячи квадратных метров. Речь идет об участке от дома № 135 до кольца Первой Речки. Планируется, что работы здесь продлятся около двух недель. Главная задача строителей – устранить причину, из-за которой асфальт покрывался трещинами.

Дорожные работы начались на улице в ночь на 16 августа. Бригада муниципального предприятия «Содержание городских территорий» (СГТ) уже успела снять здесь верхний слой деформированного асфальта, сейчас специалисты начинают сложную процедуру по замене грунта.

Дневная бригада уже в 7:00 была на объекте. Тогда же и начались основные работы по приведению дороги в нормальное состояние. Фронт работ большой, подрядчику необходимо не только провести комплексные работы по устранению причин трещин на асфальте – ликвидации пучинных участков, но и полностью облагородить территорию после завершения ремонта.

Как уточнили на предприятии, за дневную смену бригада проведет снятие грунта на участке площадью около 800 «квадратов». Только за четыре часа работы уже было вывезено 15 КамАЗов со старым грунтом.

В ночь на вторник, 17 августа, бригада приступила к укладке скального грунта и созданию щебеночной подушки.

- Пучинные участки на дорогах возникают из-за переувлажнения грунта и снижения его прочности, – пояснил руководитель отдела ремонта дорог муниципального предприятия Константин Павлюкевич. – Поэтому мы проводим замену грунта. Технология сложная и требует времени. После уборки старого грунта мы делаем специальное «дорожное корыто», которое отсыпаем крупной и мелкой скалой. Потом уплотняем полотно, отсыпаем щебнем, вновь уплотняем и после этого проводим расклиновку. Ее цель - утрамбовать нескольких слоев различных фракций щебня для максимального уплотнения, чтобы в щебне не было пустот.

Кстати, во время дорожных работ будет перекрыто две полосы движения по направлению в сторону Первой Речки. Автовладельцев просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Надежный подрядчик в вопросе комплексного ремонта дорожного полотна – уже половина дела. В начале августа дорожная бригада предприятия «Содержание городских территорий» оперативно и качественно провела работы на Светланской, меньше чем за трое суток заменив дорожное полотно и элементы инженерных сетей после ремонта теплотрассы. На Океанском проспекте работы будут более масштабные, но это никак не повлияет на сроки сдачи новой дороги.