Известный пляж Владивостока признали одним из красивейших мест для отдыха

Известный на весь мир пляж занял вторую строчку в рейтинге телеканала «Моя Планета» Фото: Сергей БАЛАНОВ

Недавно телеканал «Моя Планета» провел опрос среди своих зрителей, какие на их взгляд пляжи России можно назвать самыми красивыми и производящими впечатление. Своим мнением поделились как путешественники, так и жители приморья, в опросе приняло участие больше 2,5 тысяч людей, оказалось, что особое впечатление зрители получили от пляжей Камчатки и Приморья. В топ лучших вошла бухта «Стеклянная» города Владивостока.

Открыл тройку лидеров, среди красивейших мест Халактырский пляж на Камчатке, он собрал 448 голосов. Лидирующая позиция досталась месту за черный песок из измельченной лавы и вулканы, это место пользуется популярностью у любителей серфинга, как в теплое, так и в холодное время года.

Пляж Владивостока, наиболее известный жителям города как «Стеклянуха», занял второе место в опросе и получил свои честно заработанные 395 голосов. Скорее всего телезрители отдали свое предпочтение необычному берегу пляжа, который полностью усыпан разноцветными стеклышками, ограненными морской водой. Стекло это появилось со свалки фарфорового завода, с годами морские волны обточили то, что было сделано руками человека.

Бронза досталась «Золотому пляжу» Феодосии, за него проголосовало 276 человек. В Крыму этот пляж является одним из самых популярных среди туристов, так как протяженность его составляет 6 км, любому найдется место для отдыха. Людям полюбилось это место песчаной береговой линией ярко-золотистого цвета, что и стало «визитной карточкой» пляжа.

В число 10 лучших пляжей России так же вошли «Янтарный» пляж Калининградской области, «Посольский сор», «Суджукская коса», Имеретинский пляж, Центральный пляж Геленджика, пляж Дербента и городской пляж Кронштадта.