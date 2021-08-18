Жительница Приморья хотела снять элитный номер на базе отдыха, но попала впросак

Девушке за 15 тысяч рублей предложили роскошные апартаменты, но вместо этого она получила совсем другое. Фото: сайт «Лесной поляны»

Жительница Приморья решила поделиться впечатлением от своего отдыха в известном комплексе под Владивостоком «Лесная поляна». Девушка записала видеоэкскурсию по номеру, который не соответствовал апартаментам за 15 тысяч рублей в сутки. Вместо идеальной чистоты - пыль на стенах, вместо добродушных соседей - пауки и тараканы, вместо стильного интерьера - старая обшарпанная мебель. Видео было опубликовано в Инстаграм паблике dps.control.

- Видео-обзор номера в «Лесной поляне» с выходом в бассейн за 15 тысяч рублей в сутки за такое вот чудо-юдо! Шторы черного цвета, ужасно грязный номер: ползают тараканы, вода из под крана черного цвета, сломанный унитаз, который еще и течет, - сообщает девушка, показывая рукой то на тараканов в углу, то на подтеки в ванной.

Не обошла стороной гостья комплекса и интерьер самого номера. Больше всего ее удивил слой пыли на картине, черные пятна на стенах возле кровати, оторванные шторы, обшарпанная дверь и склад старых плинтусов за занавеской.

- Я здесь как ревизор. Я в шоке! В первый раз такое вижу: номер за 15 тысяч в сутки в таком состоянии, - подводит итог своего обзора девушка.

После увиденного героиня со своей семьей решила выехать из номера и вернуть деньги за размещение. Но, по ее словам, ожидание слегка затянулось.

- Пообещали прислать деньги в течение 10 дней. На сегодняшний день прошло уже 15 дней, а денег все нет, - поделилась вчера жительница Приморья в инстаграм.

Журналист «Комсомольской правды Владивосток» решил позвонить на базу отдыха «Лесная поляна» и узнать, как сейчас решается этот вопрос.

- Да, девушка снимала у нас номер несколько недель назад, но конфликтная ситуация уже решена, все замечания приняты. Девушке вернули денежные средства за размещение, - заверил администратор комплекса «Лесная поляна».