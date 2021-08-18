Отопление в Приморье дадут вовремя

Коммунальные службы уже подготовили 424 котельных из 821. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

К грядущему отопительному сезону в Приморском крае коммунальные службы уже подготовили 424 котельных из 821. Ремонт и замена котлов, оборудования, замена коммуникаций – вот основные направления работы.

В региональном министерстве ЖКХ рассказали, что в Арсеньеве, Большом Камне, Дальнереченске, Находке, Партизанске, Уссурийске, Фокино, Тернее и Владивостоке ремонтные работы уже завершены или близятся к завершению.

- В этих муниципалитетах готовность объектов составляет от 70 до 100%. В остальных населенных пунктах работы по подготовке к отопительному сезону должны завершиться в течение месяца и тепло абоненты получат вовремя, – отметили в министерстве.

Заместитель председателя правительства края Елена Пархоменко напомнила, что в Приморье скоро заработают еще пять котельных. Сейчас в Фокино и поселке Новый достраивают газовые котельные, а в Краснореченском районе, Липовцах и Смоляниново – угольные.

- Это крупные объекты, которые заменили старые неэффективные котельные. Они будут отапливать большое число потребителей. Параллельно мы проектируем и новые теплоисточники, их строительство начнется в ближайшее время, – подчеркнула Елена Пархоменко.

Подготовка к отопительному сезону проходит в рамках реализации госпрограммы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2020-2027 годы.