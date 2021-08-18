В Приморском крае введут систему электронных рецептов

Медицинская карта пациента будет доступна в электронном виде. Фото: Тимур Ханов.

В соответствии с национальным проектом «Здравоохранение» к 2024 году в России будет создана единая цифровая система на основе единой государственной. За прошлый год в нее вошли 60 медучреждений Приморья. В этом году присоединятся еще 20. Это новшество, которое внедряется в крае в соответствии с государственной программой «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы, упростит жизнь как пациентов, так и врачей.

- Внедрение информационных программ в медучреждениях имеет несколько положительных сторон. Так, медицинская карта пациента будет доступна в электронном виде, а значит, врач любого учреждения, куда бы пациент не обратился, будет видеть его анализы, историю болезни, пройденную схему лечения. То есть пациенту не нужно носить с собой карту и переживать за ее сохранность,- пояснила заместитель председателя Правительства – министр здравоохранения Приморского края Анастасия Худченко.

Кстати, руководитель регионального минздрава уделила особое внимание этому проекту в ходе недавней рабочей поездки в Чугуевскую, Ольгинскую и Кавалеровскую центральные районные больницы.

Во время посещения медучреждений Анастасия Худченко выяснила мнение врачей разных возрастов и квалификации о новой электронной системе:

- Большинство врачей и медицинских сестер доброжелательно воспринимают работу в новой единой информационной системе. Они понимают, что цель проекта – минимизировать объем бумажной работы. Даже возрастные наши специалисты переходят на работу в компьютере и довольны тем, что видят все данные пациента, в том числе его анализы, в электронной истории болезни. Нужно только некоторое время, чтобы дополнительно обучить скорости набора текста, проработать алгоритмы.

Важно!

Во всех регионах страны будут внедрены система электронных рецептов, автоматизированное управление льготным лекарственным обеспечением, электронная запись к врачу и на диспансеризацию, медицинские документы независимо от региона, в котором находится пациент. Для врача ведение электронной документации значительно сократит время, потраченное на заполнение бумаг, и высвободит его для общения с пациентом и осмотра. Кроме того, электронный документооборот позволит систематизировать учет диспансерной группы пациентов.