В Приморском крае мужчина ограбил пенсионера прямо у банкомата

Никто из находящихся в банке мужчин не остановил грабителя Фото: кадр из видео

В Приморском крае 29-летний мужчина украл у 70-летнео пенсионера деньги прямо возле банкомата. В это время в помещении находились и другие клиенты банка, однако, воришку никто не остановил.

Мужчина рассказал, что был пьян, и у него закончились деньги на выпивку. И находясь в отделении банка, он заметил, как пенсионер снимал деньги. Он выхватил их из рук пожилого мужчины и убежал из банка.

Грабителя отследили по камерам видеонаблюдения, вместе с этим опросив сотрудников банка. Мужчине не удалось скрыться от сотрудников полиции, и его быстренько поймали. Им оказался 29-летний местный житель, который ранее уже был судим по аналогичной статье.

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