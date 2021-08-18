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Общество18 августа 2021 16:46

«Прокуроры вместо Сбера»: Мошенники в Приморском крае изменили стратегию разводов

Теперь они представляются прокурорами или их помощниками.
Атаман КОРОСТЫЛЁВ
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Мошенники надеются, что теперь приморцы начнут им больше доверять

Мошенники надеются, что теперь приморцы начнут им больше доверять

Фото: Архив "КП"

В Приморском крае мошенники начали орудовать по другой схеме: теперь они говорят, что работают в прокураторе и представляются должностными лицами. Их козырь — программа, которая определяет входящих вызов как звонок из прокуратуры.

В Прокуратуре официально заявили, что их сотрудники никогда не звонят с просьбами, касающимися проверок и имущественных отношений. Все их проверки проводятся исключительно с официальными уведомлениями от организации, которую они собираются проверить. Все требования перевести деньги незаконны.

Стоит заметить, что люди уже успели пострадать от подобных звонков. Ранее мошенники представлялись сотрудниками банков, но этот развод уже не так эффективен. Мошенники пошли дальше и начали представляться прокурорами, чтобы вызывать большее доверие у беспечных людей.

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