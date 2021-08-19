Олег Кожемяко: дешевле и эффективнее заранее подготовиться к паводкам

С последствиями стихии бороться куда сложнее и дороже Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Проще, дешевле и эффективнее проводить превентивные меры по предупреждению паводков, то есть расчищать заранее русла рек и проводить дноуглубительные работы. Куда сложнее бороться с последствиями стихии. Такое мнение высказал губернатор Приморья Олег Кожемяко во время заседания Совета при полномочном представителе Президента РФ в ДФО.

В этом году во время весеннего ледохода рухнули два моста. Ликвидация последствий ЧС и восстановление дороги обошлись властям в 61 миллион рублей, рассказал представитель министерства по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Приморья. Сумма вышла немаленькая, поэтому сейчас, когда ситуация с паводками стабильна, создана спецгруппа – 13 545 человек и 41 118 единиц техники, – которая работает на предупреждение паводков. В 31 муниципальном образовании края подмостовые пространства и охранные зоны возле мостов приведены в порядок. Также работы были проведены на защитных полосах водоемов, отремонтированы водопропускные сооружения, ливневые канализации и водоотводные канавы.

Олег Кожемяко верно подметил, что превентивные мероприятия эффективнее и дешевле, нежели борьба с последствиями, постройка новых домов и выплата денег за потерянное имущество. Кроме того, регулярные паводки и разрушения подрывают доверие людей к месту их проживания.

– Я считаю, что одна из самых действенных мер – заниматься профилактикой, а не лечением последствий этой «болезни», – считает губернатор.

Кстати говоря, на встрече было сказано, что выплаты пострадавшим от последствий стихий будут выплачиваться быстрее. Такое обещание дал полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Теперь список пострадавших и предъявленные соцучреждениями для компенсации суммы будут рассматриваться в течение трех дней. И это – максимальный срок. После трех суток документы будут выходить из министерства финансов уже сразу на осуществление выплат, заявил Трутнев.

В рамках государственной программы Приморского края «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Приморского края» на 2020-2027 годы отметим, что в нашем регионе благодаря деньгам из федерального бюджета в 2020 году завершены важные работы. Так, было выделено 28 миллионов рублей для расчистки, спрямления и дноуглубления русла реки Шкотовка. Теперь благодаря тому, что пропускная способность русла увеличена на протяжении 3,3 километра, более 400 жителей сел Центральное и Новороссия защищено от возможного выхода реки из берегов.

Добавим, что до конца этого года спецгруппа расчистит и углубит дно рек Богатая и Пионерская, а также увеличит пропускную способность русел рек на протяжении 6,39 километра. Это убережет 5113 жителей Владивостокского городского округа от затопления.

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