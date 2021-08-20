На набережной во Владивостоке появятся амфитеатр, водопады и могильные сосны

На пляжах появятся шезлонги, деревянные кресла и навесы Фото: Владивосток | vk.com

Во Владивостоке планируют реконструировать набережную Спортивной гавани. Проект пройдет в четыре этапа и начнется с пляжа, где пройдет ремонт пирсов, а закончится у «Олимпийца».

Амфитеатр должен хорошо вписаться в проект по набережной

Уже можно сказать, что благоустройство и реконструкция набережной — это объемный процесс. В проекте уже есть такие объекты, как амфитеатр, комплекс водопадов и редчайшие могильные сосны, которые можно встретить разве что в Китае, Корее и Японии.

На набережной появятся редкие могильные сосны могильные сосны | Фото: Владивосток | vk.com

В проект входит новый сухой фонтан, которым хотят заменить прежний, а неподалеку от него построят детскую площадку и освежат облик сквера. На пляжах появятся шезлонги, деревянные кресла и навесы. А еще у жителей Владивостока появится специальное место для медитаций и занятий йогой.

Планируются места для медитаций и занятий йогой | Фото: Владивосток | vk.com

Часть проекта будет реализована уже в сентябре этого года. Остальное обещают доделать уже к 2022 году.

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