«Еще польет»: что там со штормовым предупреждением на воскресенье в Приморье, уточнили синоптики

Штормовое предупреждение Фото: Сергей БАЛАНОВ

Синоптики еще несколько дней назад сообщали, что из-за активного атмосферного фронта в воскресенье, 22 августа, Владивосток, а местами и Приморский край ждет плохая погода и сильные дожди с количеством 15-40 мм за 12 часов и менее. Примгидромет даже объявил штормовое предупреждение. Однако утром жители Владивостока увидели вполне хорошую погоду. Будет ли продолжение?

«Во Владивостоке дожди были вечером и более сильные шли ночью, ветер до 23 м/с, - рассказала Марина Парфенова, главный редактор портала «Примпогода». - Сейчас циклон пошел в восточные районы края, далее на севере края еще польет. И ближе к вечеру все везде прекратится. Во Владивостоке сегодня-завтра установится хорошая погода. А вот со вторника начнется период неустойчивой погоды».

Следующая дата, которой стоит опасаться: 25 августа.

На данный момент, есть три версии того, как циклон будет смещаться над Японским морем. По одной из них, в Приморье практически повсюду пройдут интенсивные дожди. По другим версиям дожди тоже неизбежны, но интенсивные - только в южных и восточных районах.

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