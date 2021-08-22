Как во время августовского путча во Владивостоке «угнали» подводную лодку

Б-855 выходит в море. Январь 1990 года. Фото из архива Алексея Пестерева

30 лет назад, в ночь с 20 на 21 августа 1991 года, из бухты Диомид во Владивостоке вышла подводная лодка. Командира и половины экипажа на борту не было. То есть подводную лодку попросту угнали! Что же произошло?

Вспомним, что как раз в это время был разгар ГКЧП, где-то в Москве кипели политические страсти. К тому моменту в головах у людей была полная каша. Кто-то грезил о жесткой руке и поддержал мятежников, кто-то наоборот жаждал либеральных перемен и топил за Ельцина.

Как раз в это время дизельная подводная лодка Б-855 находилась в ремонте в Диомидовском СРЗ. Часть механизмов била разобрана, в том числе и система погружения-всплытия. В казарме на берегу находилась часть экипажа и старпом. Будучи ярым приверженцем Ельцина, старпом всю ночь кушал спирт и слушал радио. Дойдя до кондиции, он в 4 утра поднял экипаж и погнал на корабль воевать за демократию. Благо погрузиться лодка не могла, а в районе острова Скрыплёва мятежников догнали. Дали по радио послушать Ельцина, и старпом сдался.

Лично помню, как лодку встречали в базе. Выглядело это довольно комично – швартовые партии состояли исключительно из капитанов первого ранга и, кажется, нескольких адмиралов. В кремовых рубашках они таскали по палубе швартовые концы и нещадно потели. Старпом какое-то время посидел на гауптвахте, потом спокойно уволился. Позже от новой власти, вроде бы, получил медаль, что-то типа «За заслуги перед демократией». Такие вот «герои» стояли у истоков новой России.

Об авторе: Юрий Крутских - писатель и подводник, автор книги «Камрань, или Невыдуманные приключения подводников во Вьетнаме», вышедшей в свет в 2019 году. Родился в 1964 году во Владивостоке, здесь же рос и учился, служил и занимался бизнесом после увольнения со службы во второй половине девяностых в звании старшего лейтенанта. На флот попал из-за большой любви к морю, после окончания Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени Макарова отправился по распределению служить на дизельную подводную лодку в бухте Улисс. Здесь, в 19 бригаде, и прошла его служба, разбавляемая дальними походами.