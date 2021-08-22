Огромный триколор растянули на набережной во Владивостоке

Акция на Корабельной набережной Владивостока. Фото: primorsky.ru

Приморская молодежь в честь Дня Государственного флага РФ поучаствовала в акции «От Калининграда до Камчатки». Для этого активисты растянули на Корабельной набережной огромный триколор размером 15 на 30 метров.

Как уточнили в департаменте по делам молодежи Приморского края, в мероприятии приняли участие представители юнармейского движения, волонтеры Ресурсного центра поддержки добровольчества.

Напомним, День Государственного флага Российской Федерации отмечается 22 августа. Праздник был введен указом Президента РФ в 1994 году в память событий 22 августа 1991 года, когда над Белым домом в Москве официально подняли трехцветный российский флаг вместо красного полотнища с серпом и молотом.

Кстати, тот самый флаг, поднятый ровно 30 лет назад, имел соотношение сторон 1:2. Однако впоследствии оно изменилось, и сейчас российский триколор официально имеет соотношение 2:3. Таким образом, растянутое на Корабельной набережной полотно с его соотношением 15 на 30 под нынешний стандарт не подходит, зато отсылает к истокам.