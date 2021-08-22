«В палатку перехотела»: змея забралась в вещи отдыхающих на пляже в Приморье

Змея забралась в вещи на пляже Шепалово в Приморье. Фото: instagram.com/pogoda_25_region

Отдыхающие на одном из популярных пляжей под Находкой заметили змею, которая забралась в личные вещи. По счастью, она никого не укусила, и рептилии дали возможность уползти. Но напугать она успела многих.

«Вот такая красотка забралась к людям в вещи на Шепалова, будьте внимательны!» - предупредили авторы паблика «Погода 25 регион» в Инстаграме.

В комментариях приморцы пишут, что это уж и для людей он не опасен. Но большинство все же мало успокаивает этот факт, а перспектива встречи на пляже даже с ужом не обольщает.

«Я бы умерла на месте, не разбираясь, ужик - не ужик». «Палатку перехотела, на пляже больше не загораю», - пишут подписчики.

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