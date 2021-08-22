Шторм во Владивостоке унес в море человека на сапе

Прогулки на сапе Фото: Сергей БАЛАНОВ

Днем в воскресенье, 22 августа, в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступило сообщение, что в районе бухты Ахлёстышева на Русском острове в море уносит парня на сапе. А ведь ранее на этот день в Приморье было объявлено штормовое предупреждение.

Сообщение поступило в 13.00. Уже через 10 минут трое спасателей на катере отправились на поиски. Однако в море его не обнаружили.

Как выяснилось позднее, мужчину волнами прибило к скалистому берегу в районе мыса Житкова, на котором расположен Приморский океанариум.

«Человек самостоятельно поднялся наверх, помощь спасателей ему не потребовалась», - отметили в пресс-службе приморского МЧС.

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