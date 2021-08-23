Владивостокские волонтеры отметили День флага субботниками на городских пляжах

День Государственного флага РФ отметили волонтеры «Единой России» субботниками в континентальной и островной частях Владивостока. Результат их работы – очищенные от мусора пляжи на Маяке и мысе Поспелова, популярные места отдыха жителей и гостей Владивостока. После окончания воскресной уборки на острове Русский активисты развернули на побережье большой российский триколор, отдавая дань уважения праздничной дате.

В районе Токаревского маяка помимо уборки прибрежной территории волонтеры провели раздачу флажков с триколором. Одним из участников субботника стал председатель Федерации профсоюзов Приморского края, депутат Думы Владивостока Владимир Исаков.

«Любовь к собственному городу должна выражаться в действиях. Сейчас у нас сложилась добрая традиция еженедельных субботников. На этот раз мы убирали Токаревский пляж - все так же отдыхающие, увы, оставляют после себя много мусора. Участие в волонтерских акциях мотивирует людей сохранять чистоту и, конечно, делает город чище», - заявил Владимир Исаков.

А в День флага, 22 августа, состоялся масштабный субботник на острове Русский. К десяти часам утра на мыс Поспелова прибыли десятки активистов различного возраста – от школьников в сопровождении родственников до инициативных пенсионеров.

«Мой старший брат ходит на каждый субботник, и теперь я приехал с ним, помогаю», - рассказал школьник Никита Корепанов.

Менее, чем через полтора часа после начала экологической акции, получившей название «Чисто. Русский», кузов грузового автомобиля заполнили десятки пакетов мусора, который вынесло морем или оставили после себя отдыхающие. Была очищена обширная территория, на которой также расположен один из объектов Владивостокской крепости - Форт Поспелова.

Закончив уборку, волонтеры провели патриотическую акцию «Флаг на чистым островом Русский», посвященную Государственному празднику – вместе с действующим депутатом Законодательного Собрания Приморского края Александром Щербаковым активисты развернули полотно триколора на побережье бухты.

«Сегодня важный день для нашей страны и наша задача – не только очистить побережье, но и отдать должное знаменательной дате. Мы это делаем все вместе – общественники, инициативные жители города – в том числе, и живущие здесь, в поселке Поспелово», - подытожил Александр Щербаков.