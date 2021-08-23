В Артеме мужчина избил просящего милостыню инвалида его же костылем

Драка в Артеме. Фото: предоставлено Максимом Чихуновым

На прошедших выходных в приморском городе Артеме не совсем трезвый мужчина напал на инвалида, просящего милостыню, и избил того его же костылем. Произошло это среди бела дня, на глазах у прохожих, прямо у здания местной администрации. Местные жители успели снять потасовку на видео, а потом задержать нападавшего и доставить в полицию.

Свидетелем драки стала молодая девушка, которая гуляла рядом с детьми. По понятным причинам, разнять мужчин и защитить инвалида самостоятельно она не могла. Но зато сняла все на телефон, после чего стала звонить в полицию.

Правда, дозвониться до правоохранителей не удалось: номер все время был занят. Тогда она отправила видео мужу, он приехал на место и помог задержать нападавшего. К тому времени другие неравнодушные местные жители, гулявшие неподалеку, уже отвезли инвалида в больницу.

- Моя жена показала мне, в какую сторону пошел этот мужчина. Я поехал его искать, нашел рядом с алкомаркетом, подвыпившим. Сказал ему, чтобы он поехал со мной в полицию, потому что избил человека. Естественно он ехать никуда не хотел. Пришлось применить физическую силу, чтобы затолкать его в машину. В полиции я показал сотрудникам видео и обо всем рассказал, - поделился с корреспондентом КП житель Артема Максим Чихунов, известный в Приморье адвокат.

Что стало причиной драки, не совсем понятно. Очевидцы говорят, что инвалид просил милостыню – немного денег на хлеб. А подвыпившему прохожему это не понравилось. Слово за слово, и вот уже мужчина вырывает у инвалида костыль и начинает бить его по ногам и даже по голове.

По словам Максима Чихунова, полиция Артема связалась с пострадавшим, но он отказался писать заявление на своего обидчика. «Бог простит», - сказал он и не стал доводить дело до суда. По словам юриста, участвовавшего в задержании, в таких ситуациях обидчика обычно отпускают, ему ничего не грозит.

«Комсомолка» обратилась за комментарием в краевое УМВД, в том числе и по поводу того, что очевидцы драки не смогли дозвониться в полицию. Пока ответа не последовало.

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