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Владивосток23 августа 2021 10:46

Попасть в Приморский океанариум во Владивостоке стало почти невозможно

Туристы добираются на Русский остров, где их разворачивают обратно. На сайте билеты разобрали на неделю вперед
Анастасия АРХИЛЮК
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Приморский океанариум на Русском острове

Приморский океанариум на Русском острове

Фото: Сергей БАЛАНОВ

Пережить давку при покупке билетов, отстоять очередь под палящим солнцем – и всё для того, чтобы попасть на желанную экскурсию в Приморский океанариум на Русском острове. Однако иногда, даже пройдя все эти испытания, туристы внезапно оказываются у закрытых дверей и слышат: «Извините, сегодня посетителей больше не впускаем».

«Мы приехали в разгар дня с другого города и не смогли попасть! Как оказалось, мест уже нет. Продают только на несколько дней вперед. Почему здесь такой бардак? Мы лезли в автобус с коляской, и никто не сказал, что билетов уже нет в продаже!» - пожаловались в редакцию «КП» приморцы, которые накануне не смогли попасть в океанариум.

И речь идет не о представлениях в дельфинарии, куда количество билетов было ограничено всегда количеством мест в зале. Посетителей не пускают на экскурсию в основные залы океанариума.

Как оказалось, ограничить продажу билетов пришлось из-за пандемии, теперь в день можно принять только определенное количество посетителей (чтобы одновременно в экспозициях находилось не более 500 человек). А нынешний ажиотаж понятен: лето заканчивается, как и каникулы и сезон отпусков, к тому же скоро океанариум традиционно закроют на время Восточного экономического форума. Люди торопятся попасть в океанариум, а в результате попадают в такие неприятные ситуации.

В учреждении советуют заранее покупать билеты в интернете, на сайте океанариума. только там, судя по всему, билеты уже раскуплены до конца недели.

Отметим, что ранее администрация океанариума уверяла, что это временное неудобство, и в скором времени очереди должны исчезнуть. Но ситуация пока не изменилась.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14