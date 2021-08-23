Во Владивостоке еще один оживленный перекресток обезопасят с помощью светофора

Новый светофор появится на Русской. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во Владивостоке в ближайшие дни подключат еще один новый светофор, установленный на улице Русской. Он будет регулировать движение на перекрестке в районе краевой клинической больницы № 2, больше известной как больница рыбаков. Подрядчики прокладывают сети электроснабжения и готовятся к подключению светофора недалеко от Русской, 76.

По словам специалистов управления дорог и благоустройства администрации Владивостока, работы по подключению планируется завершить в предстоящие среду или четверг. Сразу же после этого светофор запустят, в первые дни в тестовом режиме.

– После включения светофора будет вестись мониторинг дорожной ситуации в разные периоды времени. При необходимости время работы светофора скорректируем,– прокомментировал Алексей Демиденко, заместитель руководителя отдела организации дорожного движения городского управления дорог и благоустройства.

Стоит отметить, что ранее на нескольких опасных участках в районе Второй Речки уже подключили светофоры. Электронные регулировщики установили по итогам мониторинга дорожной обстановки, проведенного городской администрацией и ГИБДД. Так, один из них подключили рядом с торговым центром «Европейский». Второй расположился недалеко от мусоросжигательного завода, на перекрестке Бородинская - Русская. И еще один - на перекрестке Бородинская - Снеговая Падь. Светофоры значительно облегчили жизнь автомобилистов и помогли снизить аварийность.

Светофоры продолжают устанавливать на сложных участках во Владивостоке. Фото: Милана СОКОЛ

Установка светофоров в этом году прошла и на других сложных участках в городе. Как ранее сообщала «КП-Владивосток», весной стал регулируемым перекресток Снеговая – съезд с Выселковой. После завершения комплексного ремонта также новый светофор поможет регулировать транспортные потоки на перекрестке Ладыгина – Адмирала Кузнецова.