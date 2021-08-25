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Владивосток25 августа 2021 2:57

В Приморье продолжает «скакать» статистика по COVID-19

На этот раз за сутки больше выздоровевших, нежели заболевших
Екатерина ТИХАЯ
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Региональный оперштаб опубликовал данные на 25 августа

Региональный оперштаб опубликовал данные на 25 августа

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Последние данные по коронавирусной инфекции в Приморье опубликовал региональный оперативный штаб. По состоянию на 25 августа в крае больше выздоровевших, нежели заболевших. Так, заболели за последние сутки 240 человек, а выздоровели 278. Всего с начала пандемии зафиксировано 60 870 случаев заражения, болезнь же победить смогли 57 223 человека.

К сожалению, от коронавируса скончались еще три приморца. Всего болезнь унесла жизни 1 020 жителей края.

В Приморье продолжается вакцинация населения. Хотя бы одним компонентом успели привиться 374 347 жителей региона. Отметим, что для спокойной жизни, без очередных волн, должно быть привито минимум 60% проживающих на территории края людей. Однако сейчас эта цифра только приближается к 20%.

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