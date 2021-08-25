«У нас обычай такой»: похитителями шпица во Владивостоке оказались приезжие из Якутии

Полицейские вернули шпица. Фото: пресс-служба УМВД по ПК

Породистая собака пропала во время прогулки на улице Крыгина во Владивостоке 21 августа. Хозяйка обратилась в полицию, и спустя три дня маленький шпиц вернулся домой. Найти пропажу удалось с помощью камер видеонаблюдения.

На записи с уличной камеры видно как питомец бежит за хозяйкой, в это время к нему подбегает девочка, подбирает на руки и уходит. Интересно, что рядом в этот момент с ребенком находился взрослый человек, предположительно, родственница девочки, которая почему-то не предприняла никаких действий.

«Первое, что я сделала, это позвонила в полицию и сообщила, что украли мою собаку, - рассказывает пострадавшая. - Это случилось в субботу средь белого дня. Почти 3 дня, включая выходные, велись поиски моего хвостика. По телефону говорили – ждите. И ведь нашли! Благодарности нет границ! Спасибо всем за поддержку!»

Камеры наблюдения сняли момент похищения. Фото: пресс-служба УМВД по ПК

Как рассказали корреспонденту «КП» в полиции, по данному факту возбуждено уголовное дело о краже. Злоумышленников установили и доставили в отдел полиции.

«Выяснилось, что семья приехала во Владивосток из Якутии. Свои действия гости дальневосточной столицы объяснили тем, что у них в регионе якобы забирать гуляющих собак - обычная практика», - сообщили в полиции.

Кстати, судя по сайтам объявлений, средняя стоимость шпица – 40-50 тысяч рублей.

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