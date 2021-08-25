Стало известно, зачем мужчина с топором во Владивостоке снес одинокую детскую горку

Фото: instagram.com/dpskontrol125rus

Житель Владивостока, вооружившись ломом и молотком, разломал единственную горку для детей на площадке на улице Бестужева. Этот инцидент попал на камеру: очевидец снял все действия мужчины на телефон. А тот в свою очередь заявил, что всему виной – ветер. Однако вскоре стало ясно, что он действовал не из личных соображений.

Видео со сносом горки опубликовали в соцсетях, и оно собрало много гневных комментариев.

- Судя по всему, ему нужен лист железа, по которому дети скатываются, потому что он из нержавейки. Я все-таки сначала себя тешил надеждой, что он хочет ее отремонтировать, но теперь я уверен, что он ее разбирает. У него лом, топор. Крепление от качели пытается сломать. Была детская горка, теперь ее нет, - комментирует происходящее автор видео.

Причем, оператор даже вышел к мужчине, спросил, для чего он сломал горку. Тот, по его словам, стал придумывать отмазки, сказал, что ее завалило ночью ветром, и вообще она вся прогнила и на ней можно сломать ноги. Что он собирается делать с горкой дальше, пенсионер так и не сказал. Но вскоре ее останки заметили на мусорке, без железного листа.

Оказалось, на самом деле его попросила избавиться от старой горки лично председатель ТСЖ.

«Горка восстановлению не подлежала, и вы это видели, но преподнесли как вандализм, оскорбив человека, который по моей просьбе демонтировал горку, срезал металлические штыри торчащие из земли, - пишет глава ТСЖ. - Ранее мы обледенили свою детскую площадку с рядом стоящей, перенесли свой комплекс».

И действительно, если внимательно посмотреть на видео, становится понятно, что детской площадки здесь уже нет.

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