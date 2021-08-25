Жители Владивостока могут сами выбрать на какие проекты потратить бюджетные деньги

Жители Владивостока могут принять обсуждение в формировании бюджета на 2022 год. Фото: Милана СОКОЛ

Жителям Владивостока предлагают поучаствовать в обсуждении расходов на нужды города на 2022 год. Опрос в рамках проекта «Бюджет для граждан» администрация города проводит в онлайн режиме. Принять участие в нем можно с 24 августа до 1 сентября, перейдя по ссылке. У горожан есть возможность самим выбрать сферу, на развитие которой пойдут средства из бюджета в следующем году.

Выбрать необходимо из шести направлений: «Образование», «Социально-культурная деятельность», «Дорожное хозяйство», «Жилищно-коммунальная сфера», «Благоустройство города» и «Спорт». Определить проекты-победители поможет голосование. Это поможет администрации Владивостока выявить приоритетные направления работы, и главное – дать жителям возможность поучаствовать в судьбе родного города.

– Одной из ключевых задач бюджетной политики является обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса. Для вовлечения жителей в процесс определения основных сфер, куда необходимо направить бюджетные средства в следующем году, мы предлагаем жителям пройти опрос и высказать свое мнение, – заявил первый заместитель главы администрации Владивостока Сергей Дмитриенко.

Стоит отметить, что традиционно большая часть средств городского бюджета направляется на образовательный блок. При этом речь идет не только о содержании и ремонте учреждений, но и о компенсации расходов родителям. К примеру, в этом году в мэрию обратились уже 1400 семей, чтобы получить выплаты за отдых детей в лагерях и санаториях. Заявление на частичное оплату путевки можно подать до 15 декабря. Следующими по списку расходов становятся блоки национальной экономики и жилищно-коммунального хозяйства.

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