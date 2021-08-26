Во Владивостоке на пожаре погиб мужчина

Спасатели оперативно прибыли на место происшествия Фото: Социальные сети

Житель Владивостока погиб на пожаре, который вспыхнул в его квартире. Медики пытались реанимировать мужчину, к сожалению, человека спасти не удалось. Подробностями происшествия поделились в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.

Пожар вспыхнул поздно вечером 25 августа в квартире на шестом этаже дома №11 на улице Надибаидзе. Звонок о возгорании поступил в МЧС в 23:16, уже через шесть минут 38 пожарных на восьми машинах были на месте.

В квартиру оказалось крайне непросто попасть, для этого спасатели вскрыли железную дверь с помощью спецоборудования. Это помогло выяснить, что в квартире горит мебель. Пожар был локализован в 23:37, а потушен в 00:16. Всего выгорело четыре квадратных метра.

– В комнате был обнаружен мужчина, хозяин квартиры. Пожарные вынесли его на свежий воздух и передали бригаде скорой медицинской помощи. Проведенные реанимационные мероприятия не дали положительного результата. К сожалению, медики констатировали гибель мужчины, – информировали в ведомстве.

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