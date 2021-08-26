В Приморье впервые пройдет Чемпионат России по серфингу и сапсерфингу

Сапсерфинг уже много лет пользуется в Приморье огромной популярностью Фото: Антон БЛОХИН

Приморскому краю в этом году впервые выпала честь стать центром притяжения серферов со всей России. В Ливадии с 1 по 5 сентября запланировано проведение всероссийского Чемпионата по серфингу. На мероприятие уже зарегистрировано около 100 человек, половина участников из Приморья, остальные – приезжие, в том числе из Москвы и Новосибирска.

«Чемпионат России впервые происходит в нашем крае. Мы этого долго ждали. Обычно происходит в Москве или в Питере, а тут он приехал к нам. Хотелось бы, чтобы подъехали люди, кто интересуется сапом и серфингом, посмотреть, поболеть», - комментирует Алексей Дринко, руководитель проекта «СапСан».

Чемпионат пройдет по двум направлениям: серф-соревнования и соревнования на сапах.

Во время соревнований серферов спортсмены заходят в воду со своими досками по четыре человека и пытаются лучше других оседлать волну. Самый успешный проходит в следующий тур.

Соревнования на сапах будут состоят из гонки-марафона, технической гонки и спринта. По размеру дистанции сейчас решают. В планах сделать спринт – 200-400 метров, гонку на 5 километров и марафон – 10, 20 км.

Победитель получит звание чемпиона и возможность представлять страну на соревнованиях международного уровня.

Кстати, в последние годы серфинг в Приморье развивается весьма активно. Хорошие волны для катания удается поймать и в черте Владивостока, например, в бухте Соболь и на Ахлестышева. Причем, спортсменов можно увидеть круглогодично.

А вот сапсерфинг – катание на досках с веслом – приобрело в Приморье уже характер массового увлечения.

Отметим, что соревнования по серфингу включены в список олимпийских видов спорта с 2016 года. В этом году в Японии состоялся дебют серфинга в программе Летних Олимпийских Игр.

Запланированный в Приморье чемпионат по серфингу включен в спортивную программу ВЭФ-2021. К участию допустили только спортсменов в возрасте от 18 лет. Регистрация на него уже закончена.

Подробнее программу соревнований объявят непосредственно накануне, исходя из погодных условий и подходящего прогноза.