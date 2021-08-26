Во Владивостоке проверяют готовность детских школ искусств к новому учебному году

Школы искусств готовятся к новому учебному году. Фото: Анастасия Котлярова/Администрация Владивостока.

Во Владивостоке во всю ведется подготовка к новому учебному году не только в общеобразовательных учреждениях, но и в детских школах искусств. Здесь также проходит ремонт, обновляется фонд для художественных отделений и закупаются музыкальные инструменты для детей и педагогов. Процесс подготовки проинспектировали заместитель главы администрации города Максим Акульшин и начальник управления культуры Светлана Шупиро.

Специалисты посетили Детскую художественную школу № 3 на Харьковской, 36а, во Владивостоке. В среднем здесь учится около 350 ребят. Перед 1 сентября в школе заменили старые окна и запланировали ремонт в учебных классах. Помимо этого, решается вопрос о благоустройстве территории вокруг.

Замглавы администрации города проверил, как проходит подготовка к приему детей в школе искусств №2 на Борисенко, 18. В 2021 году здесь сделали ремонт в нескольких классах. Также удалось закупить новое музыкальное оборудование в рамках нацпроекта «Культура». Как поделилась директор музыкальной школы Алина Швейковская, в планах построить на прилегающей территории сцену, где ученики смогут организовывать концерты для жителей микрорайона. Максим Акульшин поддержал добрые намерения, отметив, что администрация города готова оказать помощь в благоустройстве площадки для выступлений.

В новый учебный год – с новыми инструментами. Фото: Анастасия Котлярова/Администрация Владивостока.

По словам начальника управления культуры Светлана Шупиро, всего на приобретение музыкального и профильного оборудования и учебной литературы выделено больше 30 000 миллионов рублей. На эти деньги удалось приобрести рояли, пианино, балалайки, гитары, скрипки и другие музыкальные инструменты, а также звуковое и световое оборудование для детских школ искусств № 4, 5, 6, 7, 8.

Ударными темпами идет подготовка к новому учебному году и в «Доме культуры «Традиции и современности» на Бурачка, 15. Стоит отметить, что занятия здесь проходят для жителей разных возрастных категорий – от 3 до 85 лет. Большая часть из них бесплатные. Как отметил директор учреждения Роман Шестаков, в доме культуры работают театральные, танцевальные и музыкальные классы, клуб английского языка и изостудия. В этом году также оборудован зал для занятий йогой. Сейчас специалисты культуры рассматривают возможность сделать на базе учреждения студию звукозаписи.

– Задача администрации города – организовать работу так, чтобы наши школы искусств были максимально оснащены и приспособлены для творческих занятий. Уже сейчас мы видим результат наших вложений – талантливую молодежь Владивостока, наши творческие коллективы сегодня хорошо знают далеко за пределами не только Приморского края, но и нашей страны. Работу в этом направлении мы продолжим, – поделился заместитель главы администрации Владивостока Максим Акульшин.

Всего в столице Приморья работают 10 детских школ искусств, они расположены во всех районах города. Обучение ведется по нескольким направлениям: музыкальное, художественное, хореографическое, театральное, фольклорное и эстетическое. Обучение в них проходят больше 5000 ребят.

Сотрудники мэрии контролируют ход подготовки образовательный учреждений. Фото: Анастасия Котлярова/Администрация Владивостока.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14