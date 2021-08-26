Матросский сквер предстанет в новом свете

Во Владивостоке полным ходом идут работы по благоустройству в Матросском сквере. Первый этап уже завершен, строители залили бетонные дорожки, провели освещение и завезли грунт для озеленения. Сейчас подрядчик приводит в порядок лестницы, скоро начнется укладка брусчатки. Ход работ в сквере проверил во время рабочего визита глава Владивостока Константин Шестаков.

«Матросский сквер - это один из самых любопытных объектов, которые мы благоустраиваем в этом году. Выбрали несколько интересных проектных решений. Например, уже демонтирована стена, отделяющая набережную Цесаревича от сквера, и сейчас ведется бетонирование лестницы, которая свяжет два этих места. Забор, за которым находится музей, также уберут, и в результате появится большая полноценная территория для прогулок», - подчеркнул Константин Шестаков.

Одним из нововведений в Матросском сквере станет «умная» парковка. Сейчас администрация Владивостока в плотной связке работает с компанией «Корея Телеком» - крупнейшим государственным провайдером телекоммуникационных услуг в Республике Корея. На территории Матросского сквера компания планирует продемонстрировать свой пилотный проект по обустройству «умной» парковки. Соглашение об этом достигнуто между мэрией, Корпорацией развития Дальнего Востока и компанией «Корея Телеком».

Программное обеспечение парковки сможет в автоматическом режиме распознавать номерные знаки транспортных средств. Управление парковкой происходит без обслуживающего персонала, все автоматизировано: есть терминал для доступа к интерфейсу парковки и оплаты услуг, а также возможность отслеживания свободных парковочных мест, их резервирования и последующей оплаты с помощью мобильного приложения.

Иными словами, можно заранее выбрать себе парковочное место на стоянке еще даже до того момента, как ты вышел из дома.

Напомним, Матросский сквер в районе остановки «ДВГТУ» долгие годы оставался заброшенным. Благоустройства сквера горожане ждали с 2018 года - тогда он вошел в топ-5 территорий, которым, по мнению жителей, необходима реконструкция. Зимой прошлого года администрация Владивостока собирала пожелания горожан, каким бы они хотели видеть обновленный сквер. С их учетом МАУ «Дирекция общественных пространств» разработало концепцию благоустройства территории, которую сейчас реализует победитель торгов.

Кстати, ремонтные работы сейчас ведутся и на набережной Цесаревича. По словам собственников этой территории, там будет обновлен декинг на площадках, уложено новое резиновое покрытие, отремонтированы детские комплексы.

Уже в этом году в обновленном виде предстанут видовая площадка и общественная территория на сопке Бурачка, а также две набережные – в районе Второй Речки и на улице Татарской. Завершается благоустройство сквера Комсомольцев на улице Пушкинской. Интересная прогулочная зона на месте лестницы появится и на улице Тунгусской.