Квалификацию педагогов Приморья повысят по-новому

Уроки нового времени Фото: Михаил ФРОЛОВ

Самые востребованные программы дополнительного профессионального образования педагогов в Приморье в этом году - те, что помогают им формировать функциональную грамотность у учащихся и обновлять дидактическую систему преподавателей. Об этом сказала министр образования Приморского края Наталья Бондаренко. Так же педагогов интересуют стратегия и практика преподавания различных предметов, особенности организации учебного процесса, использование цифровых сервисов в образовании.

Разработкой программ в регионе занимается Приморский краевой институт развития образования (ПК ИРО). В этом году специалисты учреждения разработали более 100 новых программ, ориентированных на повышение квалификации учителей предметников и учителей начальных классов, педагогов-психологов и социальных работников, директоров школ, а также заведующих и воспитателей детских садов.

Кроме того, в сентябре на базе ПК ИРО планируется открыть новое структурное подразделение – Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. В настоящее время уже отремонтированы помещения, в которых он будет располагаться, устанавливаются необходимое оборудование и мебель.

«Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников должен стать важным элементом единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров», – подчеркнула Наталья Бондаренко.

Отметим, в Приморском крае реализуется государственная программа «Развитие образования Приморского края» на 2020-2027 годы, и многие социально значимые проекты и мероприятия в сфере образования становятся возможными именно благодаря ей.