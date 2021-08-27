В Приморье впервые успешно пересадили почки

Центр трансплантации и органного донорства в Приморье оснастили оборудованием еще в прошлом году Фото: Алексей БУЛАТОВ

Приморье стало вторым регионом на Дальнем Востоке, где делают операции по трансплантации почки. Первые две пересадки провели местные врачи 25 августа в центре трансплантации и органного донорства, организованного на базе Приморской краевой клинической больницы №1.

Прошли операции успешно. Первая операция длилась несколько часов и завершилась ранним утром, а врачи тут же начали вторую.

«Состояние обоих пациентов стабильное. В ближайшие дни они будут находиться под наблюдением медиков. Обе операции были выполнены с использованием органов от посмертных доноров. Развитие трансплантационных программ очень важно для Дальнего Востока», – отметил главный врач краевой клинической больницы №1 Андрей Попов.

Сегодня в листе ожидания на подобные операции стоят более 30 человек. Всего же более 450 приморцев трудоспособного возраста имеют хронические болезни почек, из них более 100 пациентов нуждаются в трансплантации органа.

Чтобы трансплантация почек без выезда за пределы региона стала возможной, группа хирургов, анестезиологов, реаниматологов, сосудистых хирургов больницы прошли обучение в Национальном медицинском исследовательском центре трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова. А для приморской больницы еще в прошлом году закупили необходимое оборудование. Напомним, финансируются мероприятия благодаря государственной программе Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы.

«Востребованность в таких операциях в Приморье есть. Поэтому успешное начало работы центра трансплантации и органного донорства положительно скажется на качестве и доступности оказания медицинской помощи жителям края», – подчеркнула заместитель председателя Правительства – министр здравоохранения Приморского края Анастасия Худченко.