Осьминог из стали. Странная фигура вылезла из моря во Владивостоке перед ВЭФ

Скульптура высотой 2,5 метра уже стоит на набережной бухты Аякс. Фото: instagram.com/_brothers_of_metal_/

Осьминог из нержавеющей стали высотой в 2,5 метра перелезает через перила на «Улице Дальнего Востока». Подводный обитатель является частью экспозиции Сахалинской области. Почему именно осьминог? Видимо, это попытка уйти от региональных стереотипов про медведей и икру.

Сообщается, что он должен выдержать ливневые дожди и порывы ветра. К морскому обитателю должны присоединиться арт-объекты «самолет» с логотипом авиакомпании «Аврора» и ветроэлектрическая установка «Ветряк». На подготовку к Восточному экономическому форуму сумма затрат Сахалинской области составляет 10,5 млн рублей. И хотя такой морской обитатель, как осьминог, должен был быть близок жителям Владивостока, не все приняли такого гостя с Сахалина дружелюбно.

- Не хочу обидеть, но лучше бы вы медведей установили, это какое-то чудовище, - пишут в соцсетях.

Осьминог в работе на студии "Бразерс оф металл". Фото: instagram.com/_brothers_of_metal_/

Напомним, что на выставку «Улица Дальнего Востока» могут попасть жители и гости города, не зарегистрированные на форуме. Кстати, в 2016-ом году Сахалин удивил Владивосток елкой из корюшки, которая стала местным мемом. В этом году на выставке так же пройдет часть мероприятий программы ВЭФ, так что участники программы смогут посетить ее уже 2 сентября. Для всех остальных желающих выставка будет открыта с 5 по 7 сентября.

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