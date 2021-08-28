Под еще одно казино и отель в Приморье хотят вырубить 17 гектаров леса

Казино Фото: Сергей БАЛАНОВ

В игорной зоне «Приморье» планируют построить еще один отель с казино и развлекательной инфраструктурой. В проект хотят вложить не менее 10,5 миллиардов рублей. Об этом сообщили в Корпорации развития Приморского края, не раскрывая имени инвестора.

«Новый резидент выбрал для себя одни из самых удачно расположенных участков – на возвышенности, практически на въезде в игорную зону. В общей сложности под застройку предназначены около 14 гектаров. В скором времени инвестор подробнее расскажет о своих планах. Объем инвестиций в новый развлекательный комплекс составит не менее 10,5 миллиардов рублей», – говорит генеральный директор АО «КРПК» Ольга Сун-жаю.

Отель планируется не ниже четырех звезд, в нем будет не меньше 300 номеров. А в казино - не менее 500 единиц игорного оборудования. От количества столов и автоматов напрямую зависит налог на игорную деятельность, поступающий в краевой бюджет.

Под проект выделено 17 гектаров. Фото: сайт КРПК

По данным приморских властей, общий объем вложенных инвестиций в объекты игорной зоны за последние 8 лет составил почти 21 миллиард рублей, больше половины из которых – инвестиции частных иностранных компаний. Игорная зона «Приморье» входит в состав туристического кластера в бухте Муравьиная. На данный момент в игорной зоне ведут работу гонконгская компания Summit Ascent Holdings Ltd., компания из Королевства Камбоджа Naga Corporation Ltd., российский инвестор ЗАО «Шамбала», а также российские компании ООО «Даймонд Форчун» и ООО «Гейминг Групп Приморье». Еще четыре участка, площадью 57 гектаров, свободны для новых инвесторов.

Всего в рамках первого этапа проекта на территории 263 гектаров планируется создать 12 гостиничных комплексов с казино (3*,4*,5*), а также развлекательные объекты для семейного и молодежного отдыха, в частности яхт-клуб, горнолыжный склон, аквапарк, концертный зал, ночной клуб, торгово-развлекательные центры, пляжную территорию, прогулочную и парковую зону.

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