Пятый долгострой в комплексе Д Снеговой пади ввели во Владивостоке в эксплуатацию

Комплекс Д Фото: Сергей БАЛАНОВ

В Приморье планируют полностью искоренить такое понятие как «обманутый дольщик». За эту проблему по-настоящему взялись в 2018 году, и с тех пор новости о вводе в эксплуатацию очередного долгостроя стали звучать чаще, чем сюжеты о митингах дольщиков. Очередная радостная новость пришла на этой неделе из Снеговой пади.

Речь идет о девятиэтажке, которая получила адрес Адмирала Горшкова, 71. Более 160 семей восстановлены в своих правах и вскоре получат долгожданные ключи от квартир.

Надо признать, что комплекс Д в Снеговой пади – одна из самых в этом отношении точек. Сразу 12 домов разной этажности строились-строились, но в срок так и не построились. Сложилось много факторов, объективных и субъективных. Проблему пытались решить разными способами, сначала один губернатор, потом другой… В итоге только при Олеге Кожемяко дело пошло, и дома один за другим стали достраивать и заселять. Поэтому он тоже присутствовал в понедельник, 23 августа, на перерезании ленточки, вместе с мэром и прокурором.

На церемонии губернатор напомнил, что с 2019 года в Приморье достроены и сданы уже 16 долгостроев.

«Мы взяли на себя обязательства решить эту проблему. Огромную помощь нам в этом оказал Президент России Владимир Владимирович Путин, его решениями были направлены необходимые денежные средства. В сочетании с краевым бюджетом это дало такой результат. Совместными усилиями мы сдали практически микрорайон – 16 домов счастливых людей, которые поверили в то, что государство их не бросит. Все получившие квартиры теперь будут планировать семьи, быт. Вопросы с детскими садами и школами мы также будем решать, следующим этапом», – обозначил он.

Новый дом в Снеговой пади. Фото: Игорь Новиков

Теперь в течение 18 дней будет происходить постановка объекта на кадастровый учет. Передача квартир гражданам планируется уже в сентябре.

«Все выполненные работы – на гарантии, в случае возникновения вопросов к подрядчику можно обратиться к застройщику или в фонд для оперативного устранения замечаний», – пояснила генеральный директор АО «Корпорация развития Приморского края» (оперативная дирекция Фонда поддержки обманутых дольщиков Приморского края) Ольга Сун-жаю.

Напомним, в этом году в феврале уже достроен многоквартирный 17-этажный дом в Артеме – в правах восстановлены 122 человека. В марте сданы два дома жилого комплекса «Лайф» во Владивостоке, где ранее квартиры приобрел 371 дольщик.

Кроме дома на улице Адмирала Горшкова, 71, во Владивостоке завершается строительство еще двух многоэтажек – на Адмирала Горшкова, 57, и Грибоедова, 49. Параллельно решается вопрос о достройке с привлечением частных инвестиций и за счет федерального финансирования еще семи домов в регионе.

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