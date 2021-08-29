Женщина в истерике, пострадал ребенок. Джип с хабаровскими номерами попал в серьезное ДТП в Приморье

Очевидцы поделились кадрами с места ЧП. Фото: www.instagram.com/ dps.control.

Дорожно-транспортное происшествие случилось несколько часов назад в микрорайоне Заводской в Артеме. По предварительной информации, участниками столкновения стали три авто, включая джип с номерами Хабаровского края. Есть пострадавшие.

Как удалось выяснить «КП-Владивосток», авария произошло на Центральной, 50, в Артеме. Сценарий дорожного инцидента еще предстоит выяснить полицейским. На данный момент известно, что сильно пострадала женщина. Ее в срочном порядке госпитализировали на скорой. Также помощь медиков понадобилась ребенку, который повредил при столкновении ногу.

На аварийном участке оказалось затруднено движение. Два автомобиля получили серьезные кузовные повреждения. У джипа от удара вырвало заднее колесо.