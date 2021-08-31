Осенние сельскохозяйственные ярмарки во Владивостоке пройдут по новым адресам

Жителей города приглашают на продовольственные ярмарки. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Управление экономического развития администрации Владивостока организовало четыре площадки для осенних сельскохозяйственных ярмарок. Участие в них могут принять местные жители, которые хотят реализовать урожай со своих участков. Единственное, необходимо заранее подать заявку. Для удобства покупателей торговые площадки разместятся в разных районах города.

Стоит отметить, что места на торговых площадках предоставляются бесплатно. Продавцы смогут заехать на территорию на личной машине и подключиться к электричеству, а также разместить автолавку. На ярмарках планируется продажа овощей, ягод и фруктов, которые приморцы вырастили на своих огородах.

Самая большая из зон для фермерской торговли расположилась в районе поселка Трудовое на территории базы «Владснаб». Здесь предполагается сразу три точки, рассчитанные на 150 мест. Еще одна крупная ярмарка откроется рядом с бывшим рынком на Луговой, 22-26/223. Свою продукцию на ней смогут представить 70 продавцов. 35 торговых мест могут занять фермеры и дачники в районе универсального рынка «Самоцвет» на Второй Речке. И еще 10 мест оборудуют возле торгового центра «Реми» на Борисенко, 35.

– Данные торговые площадки подходят для реализации овощей, ягод, фруктов, а также бахчевых культур – дынь, тыкв, арбузов, кабачков и другой продукции с огородов. Приехать на данные площадки могут жители края, ведущие крестьянское или фермерское хозяйство, а также личное подсобное хозяйство или занимающиеся садоводством и огородничеством. Торговля будет проходить по субботам и воскресеньям, – поделился начальник городского управления экономического развития Александр Вициенко.

Заявки на участие в ярмарках желающие могут подать по интернету. Уточнить все вопросы можно в управлении экономического развития по адресу: Владивосток, ул. Прапорщика Комарова, 29. Тел. 8 (423) 261-44-93, 261-41-60, адрес электронной почты: torgvlc@vlc.ru.

Напомним, что во Владивостоке также продолжают работать традиционные продовольственные ярмарки. На Жигура торговля ведется по выходным, на Басаргина только в воскресенье, а на Верхнепортовой приобрести товары от местных производителей можно по пятницам.

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