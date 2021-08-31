Желающих попасть на «Улицу Дальнего Востока» так много, что места на воскресенье уже закончились

Улица Дальнего Востока, 2019 год Фото: Сергей БАЛАНОВ

Выставку «Улица Дальнего Востока» на набережной бухты Аякс после Восточного экономического форума, традиционно, смогут посетить все желающие по предварительной записи. Однако записаться на воскресенье, 5 сентября, уже нельзя – слишком много желающих.

Ранее организаторы предупредили, что «Улицу» откроют для всех желающих 5 и 6 сентября (воскресенье и понедельник), а 7 сентября она будет работать для организованных социальных групп. Сейчас идет предварительная регистрация на сайте выставки. Там нужно оставить контактные данные и получить QR-код, который потом надо будет предъявить на входе.

Очевидно, что попасть на выставку, где все регионы Дальнего Востока соорудили свои яркие павильоны, больше хотят именно в выходной день, в воскресенье. Поэтому уже через несколько часов после старта регистрации запись на 5 сентября стала недоступно.

Сейчас можно записаться только на 6 или 7 число, причем нужно обязательно выбрать один из трех временных промежутков: с 10 до 13, с 13 до 16 и с 16 до 19 часов. Это делается для того, чтобы рассредоточить посетителей по всему дну и не допустить толп. Проход на территорию выставки осуществляется через КПП «Север» в районе остановки общественного транспорта «Мини ТЭЦ». Посещение бесплатное.

Напомним, выставка «Улица Дальнего Востока» знакомит с уникальной культурой и традициями народов, населяющих регионы ДФО, с реализуемыми в них крупнейшими экономическими, инфраструктурными, туристическими и культурными проектами. Участниками выставки станут 11 субъектов. Шестой Восточный экономический форум на Русском острове проходит в этом году 2-4 сентября. В прошлом году из-за пандемии ВЭФ не проводился.