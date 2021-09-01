За сутки коронавирус подтвердился у 230 жителей Приморья

Региональный оперштаб опубликовал данные на 1 сентября Фото: Олег УКЛАДОВ

Актуальные данные по коронавирусной инфекции в Приморье опубликовал региональный оперативный штаб. По состоянию на 1 сентября в крае вирус подхватили еще 230 человек. С начала пандемии зафиксировано 62 518 случаев заражения.

Продолжают ежедневно выздоравливать люди. За сутки – 222 пациента, а всего болезнь победили 55 681 заразившихся.

К сожалению, коварный ковид уносит жизни наших земляков. От него погибло два человека за день, всего умерло 1 049 приморцев.

В Приморье продолжается вакцинация населения. Хотя бы одним компонентом привито 385 013 жителей края.

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