«Песчаная сказка» продолжается: шоу Гии Эрадзе во Владивостоке продлили на весь сентябрь

Новое шоу заслуженного артиста России Гии Эрадзе по многочисленным просьбам Приморцев продлили на весь сентябрь.

Каждый номер – целая история, в которой оживают загадочные герои и образы. Тематический спектакль продюсерского центра «Королевский цирк» с участием артистов Росгосцирка поражает зрителей своим представлением. Роскошь востока в каждой детали, искрометная клоунада и современный эстрадный балет. В сюжетную линию вплетены уникальные цирковые номера, представленные в лучших традициях продюсерского центра Гии Эрадзе «Королевский цирк».

В шоу «Песчаная Сказка» зрителей ждет встреча с очаровательными белоснежными самоедскими лайками, пятнистыми далматинцами, пушистыми шпицами, двугорбыми верблюдами, озорными обезьянами и райскими павлинами. Но главный сюрприз шоу - единственный в мире аттракцион с группой гиппопотамов под руководством народного артиста России Тофика Ахундова. Перед зрителями предстанут сразу три огромных полуторатонных африканских бегемота. Бытует мнение, что эти животные медлительные, неповоротливые и вовсе не поддаются дрессуре. Но четвероногие артисты докажут обратное! Находясь от зрителя на расстоянии вытянутой руки, эти тяжеловесы исполняют невероятные трюки, поражающие воображение и вызывающие восторг, даже у самого взыскательного зрителя.

Новое шоу продюсерского центра «Королевский цирк» с участием артистов Росгосцирка «Песчаная Сказка»— это не только захватывающий сюжет, филигранная дрессура и великолепные цирковые номера, но и атмосфера, созданная с помощью эксклюзивных декораций, роскошных костюмов, авторской музыки, и современного светового оборудования.

По многочисленным просьбам, те кто не успели попасть на представление, смогут сделать это осенью. В знак признания и любви к жителям Приморья гастроли шоу Гии Эрадзе «Песчаная сказка» продлены на весь сентябрь.

Билеты уже раскуплены на несколько недель вперед, всем желающим насладиться колоритом настоящего Востока и оправиться в путешествие вместе с артистами «Песчаной сказки» стоит поторопиться.