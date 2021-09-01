Подготовка медицинских кадров в Приморье начинается со школы

Устранить дефицит высококвалифицированных кадров в здравоохранении Приморья помогут ранняя профориентация школьников и открытие специализированных медицинских классов, оборудованных по последнему слову техники, считает депутат Госдумы Виктор Пинский.

«Чтобы решить общегосударственную задачу подготовки медицинских кадров, будущих медиков необходимо готовить со школьной скамьи, и профильные классы, которые создаются сегодня в школах и лицеях Приморья, могут в этом помочь: старшеклассники будут более осознанно выбирать будущую профессию и смогут лучше подготовиться к поступлению в профильные учебные заведения. Это вселяет надежду на то, квалифицированными кадрами регион будет обеспечен", - сказал Виктор Пинский.

К такому выводу депутат Госдумы пришел после того, как побывал на уроке по медицине в 10В классе лицея № 41 г. Владивостока, где обсудил с учениками и педагогами важность ранней профориентации, перспективы развития отечественного здравоохранения и роль профсоюзов в защите прав работников отрасли.

Медицинский класс с углубленным изучением предметов естественной науки открылся в 41-м владивостокском лицее в феврале 2021 года. Здесь в группах до 15 человек занимаются ученики 8-11-х классов, которые в будущем намерены выбрать профессию врача.

Для отработки практических навыков в медклассе лицея есть интерактивный анатомический стол, микроскопы, собственная лаборатория и даже роботы, на которых ученики тренируют навыки работы с будущими пациентами. Это позволяет сделать процесс обучения более полным и интересным.

14 млн руб. на создание профильного класса лицей получил в рамках регионального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование». Эти средства позволили оснастить класс самым современным оборудованием, подобным тому, что установлено в больницах и поликлиниках региона. Всего в Приморье открыты пять аналогичных медицинских классов.

Председатель Владивостокской городской организации профсоюза работников образования Людмила Карамова вручила ученикам медкласса комплект униформы врача скорой помощи, которую им передали будущие коллеги со Станции скорой медицинской помощи г. Владивостока.