Фестиваль «Дальневосточная Победа» пройдет 3 сентября в Приморье

Фото: предоставлены пресс-службой регионального отделения Партии «Единая Россия»

В преддверии 76-й годовщины Победы во Второй Мировой войне «Единая Россия» провела круглый стол патриотическому воспитанию в Приморье. Поводом встречи стала подготовка к проведению мероприятий по проекту «Дальневосточная Победа». Организатор проекта, Анна Алеко, предложила участникам идею ежегодного празднования Народной победы. Участники встречи, среди которых были представители государственных структур, общественных и коммерческих организаций, бывшие офицеры и участники молодежного парламента, поддержали ее единогласно.

Праздник «Дальневосточная Победа» пройдет 3 сентября на более 160 площадках Дальневосточного региона.

Уже 1 сентября во Владивосток прибудет выставка «Поезд Победы». В этом поезде каждый посетитель может ощутить себя участником того времени, прочувствовать напряженную атмосферу войны. Вход свободный при предварительной регистрации на сайте поездпобеды.рф.

«Это первая в мире подобная выставка, до этого никто в мире таких выставок еще не делал. Восемь составов технологически оформленных, с огромным количеством восковых фигур. Она иммерсивная – посетители через наушники воспринимают голос рассказчика, от первого лица, с момента начала Великой Отечественной войны до момента ее завершения. Я считаю, что нам несказанно повезло. Мы этот поезд ожидали в прошлом году, но в связи с пандемией планы сорвались, поэтому в этом году не пропустите», - рассказывает координатор партпроекта «Историческая память» Анна Алеко.

Фото: предоставлены пресс-службой регионального отделения Партии «Единая Россия»

Яркие мероприятия пройдут в 32 муниципалитетах края. Среди них торжественные открытия мемориальных досок, возложение цветов к мемориалам, творческие фестивали, тематические концерты. В селе Покровка Октябрьского района при поддержке местного отделения «Единой России» установят мемориальную доску командиру последнего боя Второй мировой войны против японского гарнизона Дуннинской подземной крепости в горе Шенхуншань. В боях за освобождение Дуннина погибло более 1,5 тысячи советских солдат и офицеров. В селе Фадеевка возложат цветы к захоронению Георгия Евдокимовича Попова - Героя Советского Союза, автоматчика 98-го отдельного пулеметного батальона 106-го укрепленного района 25-й армии 1-го Дальневосточного фронта. А в селе Полтавка чествование состоится у захоронения Александра Яковлевича Фирсова, пулеметчика 567-го стрелкового полка 384-й стрелковой дивизии, закрывшего своим телом амбразуру японского дота.

В свою очередь во Владивостоке состоится возложение цветов к Памятнику «Приморский комсомолец» в сквере у Приморского краевого дома молодежи», а также пройдет концерт на танцевальной площадке у Дома молодежи с исполнением песен победного 1945 года. В программу праздника также включены концерты духового оркестра и выступления известных творческих коллективов.

По итогам круглого стола его участники единодушно поддержали идею об обращении в Правительство ПК с идеей ежегодного проведения 3 сентября Народного праздника «Дальневосточная Победа». А также о создании в федеральном проекте «Поезд Победы» экспозиции (вагона), посвященного Дальневосточной операции и Победе во Второй Мировой войне.

«Дальневосточная Победа для нас является очень особенным днем, особенным праздником. Но, к огромному сожалению, мы уделяем ему не столько внимания, сколько могли бы. «Поезд Победы», по мне, это просто уникальнейший формат подачи, завораживающие видеоролики, которые заставляют тебя прямо сейчас встать и пойти посетить этот музей», - делится Мария Лагунова, координатор Приморской организации информационной защиты медиа братства киберволонтеры, член общественного проекта народный контроль и новая школа «Единой России».