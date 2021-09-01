Браконьеры ограбили приморские леса на 142 мешка кедровых шишек

Сбор в Приморье начинается 1 октября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Официально кедровые орехи можно собирать в Приморье с 1 октября по 15 ноября. Однако браконьеры повадились грабить леса Приморья и отправились за кедровыми шишками, причем на месяц раньше разрешенного сбора. За что теперь и поплатятся. Об этом рассказали в министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края.

Группа приморцев собралась и отправилась в лес за кедровыми орехами. Для того чтобы собрать шишки они незаконно рубили деревья и нарушили пожарные и санитарные требования безопасности в лесах. В этом году специалисты обнаружили пять таких мест, у нарушителей было изъято 142 мешка кедровой шишки и 18 «когтей», иных запрещенных приспособлений для сбора шишек. На нарушителей составлено 54 административных протокола, задержаны две машины. В задержании участвовали сотрудники территориальных отделов УМВД по Приморскому краю.

Активно защищают кедровые насаждения от браконьеров специалисты минлесхоза, филиалы краевого учреждения «Приморское лесничество», АНО «Амурский тигр» и Амурский филиал WWF России.

Кстати, о фактах незаконного сбора кедрового ореха и иных нарушениях требований лесного законодательства граждане могут сообщать по телефонам: 8 (423) 238-78-90 (Владивосток, министерство лесного хозяйства Приморья, в рабочее время), 8-800-100-94-00 (круглосуточный бесплатный телефон «горячей линии» лесной охраны).

Те самые украденные шишки. Фото: министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края

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