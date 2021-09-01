Мэрия Владивостока рассказала про отремонтированные дороги

Специалисты проверяют качество выполненных работ Фото: Администрация Владивостока

Ремонт 15-ти улиц завершается во Владивостоке. Подрядчикам нужно устранить замечания, сдать документы и можно будет переходить к остальным объектам, всего в этом году запланированы комплексные работы по 30-ти адресам. Те же подрядчики, которые не смогут сдать объекты вовремя, будут оштрафованы. Городская администрация уже занялась этим.

ОБШИРНЫЙ ФРОНТ РАБОТ

В городе проводится как восстановительный ремонт дорог, который уже проведет на 30 улицах и запланирован еще на 80, так и комплексный ремонт. Работники создают пешеходные зоны, укладывают новый асфальт на проезжей части, восстанавливают колодцы инженерных коммуникаций и ремонтируют ливневки, монтируют леера, светофоры, знаки и тактильные указатели.

Как отмечает мэрия, в перечень комплексного ремонта всего включены 30 улиц, но было решено добавить и дорогу от Университетского проспекта до Ворошиловской батареи. С инициативой выступил глава Владивостока Константин Шестаков, его поддержали губернатор Приморья Олег Кожемяко и полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Свежее асфальтовое покрытие появится уже в этом году. После чего специалисты возьмутся за участок до Экипажного и за дороги на Подножье и к Рынде.

Заместитель главы администрации – руководитель управления дорог и благоустройства Николай Зайцев сказал, что большинство указанных улиц уже отремонтированы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Некоторые участки начнут ремонтировать на следующей неделе, причина – их позже включили в список.

При этом существуют объекты, на которых подрядчики опоздали со сроками выполнения тех или иных работ, вплоть до поздней сдачи документации, что считается нарушением. Мэрия уже начала подготовку претензий, и те компании, которые не уложились в отведенное время, будут оштрафованы.

Все объекты проверит специальная комиссия. Если будут недочеты или замечания, то подрядчик должен исправить это. Иначе работы не оплатят.

Ровное дорожное покрытие появилось на разных улицах города Фото: Администрация Владивостока

ИДЕАЛЬНЫЕ И РОВНЫЕ

Основные строительные работы завершили на улицах, которые ремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Это Окатовая (от остановки «Запорожская» до кольца Терешковой), Харьковская (от кольца Терешковой до Черемуховой), Ладыгина (от Нейбута до Адмирала Кузнецова), Посьетская, Адмирала Захарова, Бородинская (от кольца Багратиона до проспекта 100-летия Владивостока) и Ватутина (от пересечения со Стрелковой до заезда к Нейбута, 30).

Также основные работы завершили на Жигура (от Аллилуева до Жигура, 52), Свердлова (от остановки «Садгород» до «Свердлова»), Коммуны (от Коммуны до Есенина, 2), Есенина (от Коммуны до Садгородской), Набережной, 20, в районе пересечения с улицы Гродекова (остров Русский), Семеновской (от Пограничной до Алеутской) и 2-й Линейной. На них подрядчики устраняют замечания.

На некоторых объектах – к примеру, на Луговой и Стрелковой – сроки сдачи ремонта сдвинулись в связи с прокладкой и капремонтом на сетях водоснабжения.

В ближайшее время работы завершатся – Луговая (от Баляева, 60 до Луговой, 55), проспект Красного Знамени (от дома № 114 стр. 1 до 125), Тобольская, Стрелковая, Садгородская, проспект Красного Знамени (от дома № 114 стр. 4 до Шилкинской), Калинина, 11а, 19, 21, Четвертая – Пятая, подъезд к океанариуму на Русском острове.

Скоро дорожники возьмутся за Батарейную (от Пограничной до Западной), Пограничную (от Фонтанной до Тигровой), Набережную (от Пограничной до 1-й Морской), Семеновскую (от Алеутской до Океанского проспекта), Черемуховую, от Русского моста до коммунальной зоны в районе мыса Вятлина.

Пешеходные зоны тоже отремонтировали Фото: Администрация Владивостока

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