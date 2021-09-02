Гостей ВЭФ встречают девушки в погонах и шоколадки с логотипом прокуратуры

Фото: предоставлено Генеральной прокуратурой РФ

Стенд Генеральной прокуратуры Российской Федерации начал сегодня свою работу в рамках VI Восточного экономического форума. Ранее в этом году, на экономическом форуме в Санкт-Петербурге, люди в погонах стали настоящими звездами. Теперь же темы надзора за соблюдением прав предпринимателей и прямого диалога с бизнес-сообществом будут звучать и во Владивостоке.

Напомним, Восточный экономический форум проходит на Русском острове со 2 по 4 сентября. Для участия в нем в дальневосточную столицу уже прибыл президент РФ Владимир Путин.

Фото: предоставлено Генеральной прокуратурой РФ

В Генпрокуратуре отметили, что ВЭФ и другие подобные форумы – это возможность не только обменяться мнениями с бизнесменами о состоянии законности в данной сфере, но и услышать о волнующих их проблемах. Такой способ сотрудничества способствует более продуктивному диалогу с предпринимателями.

Фото: предоставлено Генеральной прокуратурой РФ

«Имеющийся опыт участия Генпрокуратуры России в XXIV Петербургском международном экономическом форуме позволил усовершенствовать механизмы открытого и всестороннего взаимодействия с субъектами предпринимательской деятельности на полях Восточного экономического форума. В рамках работы стенда представители бизнес-сообщества смогут получить ответы на интересующие их вопросы, связанные с правоприменительной практикой, а также оставить официальные обращения», - отметили в ведомстве.

Фото: предоставлено Генеральной прокуратурой РФ

На стенде предпринимателей встречают молодые симпатичные девушки в погонах, на экранах транслируются новости о деятельности прокуратуры, а на стенде можно найти сувенирную продукцию, вроде эко-блакнотов и шоколадок с логотипом ведомства. Внутри каждой шоколадки, на обратной стороне обертки, спрятана информация о работе прокуратуры.

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